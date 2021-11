Real Madrid : Benzema au beau milieu d’une nouvelle polémique avec ses coéquipiers ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Le verdict est enfin tombé dans l’affaire de la sextape. Un mois après la fin d’un procès impliquant cinq prévenus, dont Karim Benzema, les juges ont rendu leur délibéré ce matin et ont estimé que l’attaquant du Real Madrid était coupable de complicité de tentative de chantage, ce qui équivaut à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d' amende.

Le joueur de 33 ans était absent sur les lieux puisqu’il est actuellement en Moldavie pour préparer le match de Ligue des champions contre le Sheriff Tiraspol (21h). Et Benzema s’est fait remarquer en compagnie de ces coéquipiers. Alors que Noël Le Graët l’a conforté en équipe de France, le buteur des Bleus est accusé d’avoir snobé les supporters du club espagnol qui ont fait le déplacement en Moldavie.

El Chiringuito, images à l’appui, affirme ainsi qu’aucun joueur du Real Madrid n’a daigné saluer les courageux socios à leur arrivée à l’hôtel hier soir, ce qui a jeté un grand froid dans l’émission. « Cela ne leur coûtait quand même rien de lever la main en leur direction », s’est lamenté Oscar Pereiro. « C’est quelque chose qu’on voit malheureusement régulièrement dans toutes les équipes, a poursuivi Edu Aguirre. On est désormais habitué à voir les joueurs passer et snober leurs supporters. » Fallait-il rappeler aux Merengue leur défaite cuisante du match aller pour leur redonner un peu d'humilité ?

