Real Madrid : Benzema blessé, les Merengue s'en sont remis à leurs héros habituels

Pour son premier match dans la reine des compétitions dont il est le tenant, le Real Madrid ne pouvait rêver meilleur cadre. Le Celtic Park un soir de Champions League, c'est une expérience à vivre. Vibrant comme aucun autre, l'antre des Hoops avait un supplément d'âme ce soir en raison du carton dans le Old Firm (4-0) le week-end dernier et du début de saison parfait de son équipe (6 victoires en 6 matches). Mais cette pression exercée par 60.000 supporters en délire, qui en aurait fait plier plus d'un, n'a eu aucun effet sur les Merengue.

Ce Real sait plier sans jamais casser

Pourtant, la première demi-heure a été 100% Celtic, avec une frappe rageuse de McGregor sur le poteau de Courtois et plusieurs arrêts décisifs du Belge. Privé de Karim Benzema, blessé, dès la 26e minute, le champion en titre a souffert. Mais comme la saison dernière, il sait faire le dos rond et attendre son heure. Celle-ci est arrivée à la 56e minute, quand Federico Valverde a centré de la droite pour le plat du pied de Vinicius Jr. Quatre minutes plus tard, Luka Modric a assommé les Ecossais après un petit festival dans la surface conclu d'un extérieur du pied droit. Enfin, à la 77e, Eden Hazard a clos la marque en reprenant à bout portant un centre de Dani Carvajal.

Courtois, Vinicius Jr, Modric... En 2022-23, les héros du Real Madrid sont les mêmes qu'en 2021-22. Et on peut y ajouter Federico Valverde, décisif sur les deux buts, Eden Hazard, très percutant après avoir remplacé Benzema et récompensé de ses efforts par un but, Aurélien Tchouaméni, impressionnant au milieu, et une défense centrale Militao-Alaba qui ne laisse rien passer. Bref, ce Real Madrid est assurément candidat à sa propre succession !

Real Madrid are here to defend their Champions League crown 🖤 pic.twitter.com/zFZaborRyP — GOAL (@goal) September 6, 2022

