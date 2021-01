Real Madrid : Benzema clashe la justice française, Zidane gêné par le Covid-19

Samedi, le Real Madrid se déplacera à Pampelune pour y défier l'Osasuna. Il devrait faire le trajet en bus, la neige recouvrant la capitale espagnole, ce qui a permis à Sergio Ramos de faire une Zlatan Ibrahimovic en défiant les flocons torse nu. Pour ce match toujours difficile, les Merengue vont être privés de Zinédine Zidane, placé à l'isolement pour une semaine en raison d'un cas contact.

Mais ce n'est pas tout : Karim Benzema pourrait avoir la tête ailleurs lors de ce match. En effet, l'attaquant a appris ce jeudi qu'il allait être renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l'affaire de la sextape de Matthieu Valbuena en 2015 pour «complicité de tentative de chantage». Une affaire qui n'en finit plus de parasiter sa vie.

D'ailleurs, on aura compris à travers la réaction du Lyonnais sur les réseaux sociaux qu'il en a plus que marre de cette triste affaire. « Bon alors, c'est pour quand la mascarade, hein ?», a-t-il écrit. Pas sûr que ce soit le genre d'attitude qui plaise à la justice…

