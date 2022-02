Real Madrid : Benzema crée des remous en interne avant le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Carlo Ancelotti se savait attendu hier sur le cas Karim Benzema et a confirmé dès le début de sa conférence de presse qu’il était écarté pour la réception de Grenade (21h). « Il ne sera pas dans le groupe, il ne se sent pas à 100% », a soufflé le coach du Real Madrid qui avait déploré son absence à l’entraînement.

En interne, le cas Benzema (34 ans) n’est pas aussi fluide que le coach du Real Madrid veut bien le faire croire. Selon Tomas Gonzalez, insider bien informé sur les arcanes de la Casa Blanca, l’attaquant français se sentait de jouer ce soir contre Grenade mais a été freiné en ce sens par le staff médical merengue.

Benzema se sent frustré car il veut absolument se tester et arriver en forme contre le PSG le 15 février en 8es de finale aller de la Ligue des champions (21h). C’est ainsi qu’il aurait déjà demandé à Ancelotti de le faire jouer quoi qu’il arrive devant Villarreal samedi prochain en Liga (16h15). Le coach du Real Madrid réfléchit à cette option et même à celle de réintégrer Ferland Mendy face au sous-marin jaune.

🚨🥇| Ancelotti will decide whether to play Benzema and Mendy vs Villarreal or preserve them vs PSG. Benzema wants to play vs Villarreal to get sharp before PSG. @tgm46