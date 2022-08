Real Madrid : Benzema dévoile ses ambitions pour cette saison

Karim Benzema va officiellement lancer sa saison lors du match entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, lors de la Supercoupe Européenne. Le buteur français va vouloir poursuivre ses performances de la saison passée et donner le meilleur de lui-même. Avant la rencontre, il dévoile ses ambitions.

Présent en conférence de presse, il s’est exprimé : « Chaque année, je veux gagner des trophées et c'est important. J'ai toujours dit que c'est l'équipe qui gagne les trophées. Les récompenses individuelles viennent après. »

Ses adversaires sont prévenus.

🎙| Benzema: "Of course I have scored more goals after Cristiano Ronaldo's departure. But before I used to play differently. When he left it was time to change my game."