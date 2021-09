Real Madrid : Benzema éclipse une légende des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Benzema officiellement devant Raúl ! L’attaquant français entre encore un peu plus dans la légende du Real Madrid et de la Ligue des Champions. En inscrivant sur pénalty le but de l’égalisation face au Sheriff Tiraspol, il atteint la barre symbolique des 72 buts en C1, dépassant les 71 pions de Raúl.

L'ancien Lyonnais est désormais le seul 4ème meilleur buteur de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, derrière Cristiano Ronaldo (135 buts), Lionel Messi (121 buts) et Robert Lewandowski (75 buts). Tout simplement légendaire.