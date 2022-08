Real Madrid : Benzema élu meilleur joueur UEFA de l'année, Ancelotti meilleur coach

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Les trophées The Best pour la saison 2021-22 ont été attribués ce soir et sans surprise, Karim Benzema et Carlo Ancelotti ont été élus meilleur joueur et meilleur entraîneur. Le Français devance son coéquipier Thibaut Courtois et le milieu de Manchester City Kevin De Bruyne.

L'Italien, lui, succède à Thomas Tuchel. Il a devancé Jurgen Klopp et Pep Guardiola.