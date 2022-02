Real Madrid : Benzema en sauveur mais les Merengue inquiètent avant le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce soir, le Real Madrid, leader de la Liga, se déplaçait sur la pelouse du 12e, le Rayo Vallecano. Un voisin qui, après un très bon début de saison, s'est enfoncé au classement. Alors, certes, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés grâce à un but de Karim Benzema à six minutes de la fin. Mais on attendait beaucoup mieux de leur part, surtout qu'ils alignaient quasiment leur équipe type. Et surtout, il leur faudra faire infiniment mieux pour espérer vaincre le PSG par deux buts d'écart le 9 mars prochain.

Bien sûr, les Merengue se sont procurés plusieurs grosses occasions, et un soir de réussite, ils se seraient imposés par trois ou quatre buts d'écart. Mais dans le jeu, ils n'ont pas brillé, loin de là, Luka Modric et surtout Toni Kroos étant à des années-lumière de leurs standards. Et défensivement, ils ont plusieurs fois cédé à la panique, ce qui a permis au Rayo de rêver à un exploit. Seul Thibault Courtois, phénoménal au Parc des Princes, affiche un niveau constant depuis quelque temps.

Ce soir, c'est une nouvelle fois la paire Benzema-Vinicius Jr qui a fait la différence, le Français réalisant un une-deux en pleine surface avec son partenaire offensif. Le souci, c'est qu'en dehors de ces deux-là, il n'y a pas d'autre danger, ou presque, pour les adversaires du Real Madrid. Et il est certain que le PSG saura faire le nécessaire pour empêcher Benzema et Vinicius Jr de combiner. Bref, à onze jours d'un choc décisif pour son avenir, on voit mal comment le leader de la Liga pourrait éliminer son homologue français...