Real Madrid : Benzema, équipe brutale, les Madrilènes font peur

Ca se rapproche. Et on se languit déjà de retrouver sur le terrain deux des meilleures formations européennes du moment : Manchester City et le Real Madrid. Ce sera cette semaine, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et à cette occasion, le milieu de terrain des Citizens, Ilkay Gündogan, s'est longuement confié sur son adversaire au travers d'un entretien à un média allemand.

L'occasion, pour lui, d'évoquer les Espagnols, mais également le cas Karim Benzema.

"Le Real ? C'est une équipe brutale qui donne tout sur le terrain. Karim Benzema, Modric, Kroos... Ces joueurs ont une constance incroyable au plus haut niveau. Il y a Vinicius aussi qui joue très bien, surtout cette saison. Je pense qu'on peut s'attendre à un match beaucoup plus offensif que contre l'Atletico. Benzema ? En ce moment, il est pour moi le meilleur attaquant du monde avec Lewandowski. Je pense qu'il a été sous-côté par le passé mais il donne maintenant la leçon à ses détracteurs qui se sont trompés. Pendant longtemps, il a été dans l'ombre de Cristiano, surtout médiatiquement. Maintenant, il reçoit toute l'attention qu'il mérite. Il laisse ses succès parler pour lui. Benzema a ce qu'il faut pour gagner le Ballon d'Or."

Pour résumer En demi-finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid affrontera la formation anglaise de Manchester City. Dans ses rangs, un milieu de terrain est revenu sur les forces du club madrilène. Et de toute évidence, il craint le pire.

Benjamin Danet

Rédacteur