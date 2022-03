Real Madrid : Benzema et le pire ennemi de Cristiano Ronaldo lui portent le coup de grâce

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Cristiano Ronaldo vit une saison extrêmement compliquée à Manchester United. Les résultats attendus ne sont pas là et les performances du buteur portugais s’en retrouvent impactées. De plus, Benzema et un ennemi de CR7 n’arrangent pas les affaires de ce dernier.

Dans l’émission “After Foot“ de RMC, Fred Hermel, spécialiste du football espagnol, s’est exprimé sur l’impact de Benzema au Real et a fait une comparaison avec CR7 : « On a souvent parlé de la Cristiano dépendance du temps du grand Real dirigé par Zidane. Je me demande si aujourd’hui le Real Madrid n’est pas encore plus dépendant de Benzema qu’il ne l’était de Cristiano Ronaldo à l’époque. »

Cristiano Ronaldo finito ?

Antonio Cassano, s’est lui chargé de porter le coup fatal à CR7 : « Je tire mon chapeau pour les 807 buts qu'il a marqués. Mais Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde. »

Pour résumer Alors que Cristiano Ronaldo a été éliminé de la Ligue des Champions par l’Atlético Madrid, Karim Benzema et le pire ennemi du portugais lui portent le coup de grâce. Aujourd’hui, Benzema serait plus important que CR7 au Real Madrid.

Adam Duarte

Rédacteur