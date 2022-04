Real Madrid : Benzema fait la leçon au PSG et réserve un coup fourré à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Karim Benzema (34 ans) n’a pas évolué seulement sur les terrains sportif et physique. Quand il parle, l’attaquant du Real Madrid donne désormais l’impression d’avoir tout compris au football, notamment sur le plan tactique. Il n’y a qu’à prendre sa manière d’analyser les failles systémiques du PSG pour s’en rendre compte.

« Quand tu les presses, que tu leur mets de la densité, que tu ne les laisses pas sortir, c’est bon. Leur stratégie, c’est Verratti, il fait tout le jeu. Si tu le presses bien, ils passent à une autre stratégie et ce n’est pas pareil, a-t-il décrypté dans L’Équipe. Paredes à côté de lui ne sera plus le même. Marquinhos et Kimpembe qui veulent jouer sur Verratti ne seront plus les mêmes non plus. Donc le secret contre le PSG, c’est de les presser. Les matches qu’ils ont perdus en Ligue 1, ce sont ceux où ils se sont fait presser dans tous les sens. Et puis quand on a marqué, ils se sont dit qu’ils avaient perdu le match, alors qu’il n’y avait que 1-1… Ça leur arrive souvent ça, ils lâchent mentalement. »

Malgré ces failles criantes, Benzema affirme que le PSG est l’équipe qu’il redoutait le plus en Ligue des champions cette saison. Manchester City, le Bayern Munich ou encore Liverpool lui font moins peur. Par ailleurs, le buteur de 35 ans n’entend pas laisser Kylian Mbappé filer vers un sacre au Ballon d’Or. Loin de là ! « C'est un objectif, affirme l'international français. Surtout que l'an dernier je n'étais pas loin, mais je n'avais pas remporté de trophée (en club). Là, je fais une très bonne saison. Le Ballon d'Or est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe. Car si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles. »

Karim Benzema en une du journal L'Équipe du mardi 05 avril 2022 pic.twitter.com/8mGFTfrtvN — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 4, 2022

Pour résumer Dans une passionnante interview à L’Équipe, Karim Benzema (Real Madrid, 34 ans) a évoqué la remontada contre le PSG et dévoilé ses grandes ambitions pour le prochain Ballon d’Or... convoité par un certain Kylian Mbappé (23 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur