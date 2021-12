Real Madrid : Benzema, Hazard... Ancelotti fait le point et retire le Barça des rivaux en Liga

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Carlo Ancelotti a notamment annoncé la présence de Karim Benzema pour le match. « Il s'est bien entraîné et sera prêt à jouer demain », a fait savoir le Mister qui doit composer avec de nombreux cas de Covid. « Nous avons eu des revers, mais l'équipe est prête. Nous avons un gros effectif », a-t-il martelé, peu désireux de se servir de la situation comme excuse.

L'Italien l'a annoncé : Eden Hazard sera bien titulaire. « Il a de l'envie et de la motivation. Il jouera, non pas parce qu'il y a des absents, mais parce qu'il s'est bien entraîné et le mérite. Il n'a pas changé mentalement. Il va toujours bien. Le problème est qu'il n'a pas toujours été capable d'être à cent pour cent en raison de problèmes physiques. Je pense que demain il jouera un bon match ».

« Le Barça ? Ils ne sont pas un rival direct »

Carlo Ancelotti est aussi revenu sur le cas Luka Modric, testé négatif à la Covid mais qui ne pourra pas jouer du fait des règles sanitaires strictes en Espagne. Une décision qu'il déplore : « Il a été testé négatif, il ne s'est pas entraîné et est fatigué. Il a eu de la fièvre ces jours-ci. Il ne jouera pas le match de demain. Vous devez faire ce que dit le règlement. Nous espérons que cette question sera clarifiée, car on ne sait toujours pas s'il est dans les dix jours ou s'il peut reprendre l'entraînement plus tôt en testant négatif ».

Lancé sur la situation du FC Barcelone, en perdition en Liga, Ancelotti n'a pas voulu faire des Blaugranas un rival pour le titre : « Ils ne sont pas un rival direct car ils sont derrière de nombreuses équipes, mais ils ont la qualité pour se battre jusqu'au bout », a néanmoins tenu à faire savoir le technicien transalpin.