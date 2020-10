Real Madrid : Benzema mène une cabale contre un coéquipier

En arrachant un point sur la pelouse de Mönchengladbach (2-2) à la dernière seconde hier soir, le Real Madrid a confirmé sa force mentale et le mieux sportif entrevu trois jours plus tôt à Barcelone (3-1). Mais l'essentiel à retenir de cette rencontre pour les Merengue pourrait s'être déroulé en dehors du terrain, plus précisément à la mi-temps.

Des caméras de télévision ont en effet surpris une conversation entre Karim Benzema et Ferland Mendy, les deux Français critiquant vertement leur coéquipier Vinicius Jr ! "Il fait ce qu'il veut, a lâché l'attaquant à son latéral. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère, il joue contre nous !". "Il ne fait rien de bon", a conclu Benzema, avant que Mendy ne confirme la pensée de son coéquipier. De fait, après cela, KB n'a pas joué une seule fois avec Vinicius alors que Mendy n'a échangé que trois ballons avec son partenaire de couloir.

Zinédine Zidane va donc devoir gérer une situation explosive au sein de son vestiaire puisqu'au moins deux de ses titulaires sont lassés par l'individualisme de Vinicius Jr. D'ailleurs, le technicien lui-même n'est pas très fan de l'ancien prodige de Flamengo puisqu'il ne l'a quasiment pas fait jouer en fin de saison dernière, au moment de décrocher le titre de champion d'Espagne. Sans doute faut-il voir là un premier élément de réponse sur la façon dont ZZ va solutionner le problème…

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV