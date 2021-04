Real Madrid : Benzema ne s'arrête plus, les Merengue dominent Eibar (2-0)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Encore porté par un très grand Karim Benzema, auteur de son 18e but de la saison en Liga et buteur sur un 7e match consécutif, le Real Madrid a fait respecter la hiérarchie contre l'avant-dernier Eibar (2-0) ce samedi à la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Le Real met la pression sur le Barça à une semaine du Clasico

Les Merengue ont maîtrisé leur sujet avec une ouverture du score en première période de Marco Asensio (41e) et un but de la tête du Français (73e) sur un centre de Vinicius Jr. Les hommes de Zinédine Zidane n'ont pas tremblé, mettant la pression sur le FC Barcelone et l'Atletico Madrid.

Désormais deuxième avec 63 pts (une unité de plus que le Barça avant le Clasico), le Real va désormais attendre sereinement les matches des Colchoneros (dimanche soir à Séville) et des Blaugranas (qui reçoivent lundi soir le Real Valladolid). Mardi, la Maison blanche reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le début de sa semaine décisive.