PSG - Real Madrid : Benzema ne sait pas encore s'il jouera et parle de l'arrivée probable de Mbappé

Son état de santé

"Je me sens bien, on verra après l'entraînement si je suis en capacité de jouer demain. Je suis à 100% dans ma tête, j'ai bien récupéré. Je vais prendre mes sensations à l'entraînement et on décidera après pour le match de demain."

Mbappé

"C'est un très grand match. Je vais jouer contre Kylian Mbappé. Un jour, il pourra peut-être signer à Madrid, je ne sais pas. Ce que je peux lui souhaiter c'est un bon match et qu'il joue comme il sait le faire. C'est un grand joueur."

Ses retrouvailles avec Messi

"Je ne vais pas parler du football de Messi car c'est un joueur extraordinaire. Les gens en France attendent plus de buts de lui mais je ne vais pas parler de ce qu'il fait sur le terrain avec lui. Là si on parle de Messi, il faut parler de football car Messi et le football vont ensemble et font la paire."

Neymar

"Neymar aussi c'est un top joueur. Je ne sais pas s'il est à 100%. Tant mieux pour eux s'il joue mais un match ne dépend pas d'un seul joueur. C'est comme Messi, ils sont très forts."

Le favori du choc

"Non il n'y a pas de favori. Dans le foot chacun peut jouer et arriver en finale. Mardi on a 90 minutes et celui qui aura le plus envie gagnera. Il n'y a pas de favori à l'heure actuelle dans le football."

🔴🎙️ 𝙀𝙉 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝙏𝙊 | ¡La rueda de prensa de @Benzema y @MrAncelotti antes del partido en París! https://t.co/9Zhx9FXb3E — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2022