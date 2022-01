Real Madrid : Benzema pas impressionné par le PSG et ses stars

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Dans un mois pile-poil, le PSG et le Real Madrid en découdront au Parc des Princes en 8es de finale de la Champions League. Alors que la pression monte du côté parisien, où on s'inquiète du niveau de jeu de l'équipe, du retour de blessure de Neymar, de la forme de Sergio Ramos ou Lionel Messi, les Merengue, eux, affichent leur sérénité. Notamment Karim Benzema, désigné meilleur joueur français en 2021 par France Football, à qui il a déclaré :

«Si tu veux aller au bout, il faut battre toutes les équipes. Après, on aurait aimé un autre tirage, c'est sûr. Le PSG fait partie des favoris, mais il n'y a pas de peur, ce sont deux matches de foot. On a envie de se qualifier, on a envie d'aller au bout. Avec le Real, je suis revenu plein de fois en France, ce n'est pas nouveau. Et mes supporters français me regardent tous les week-ends. Je n'ai pas besoin de venir en France et de montrer quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand on va venir jouer ce match contre Paris, ce sera pour gagner. » C'est ça, l'expérience, des grands joueurs comme des grands clubs !

Benzema régale dans @FranceFootball_ : « Nous ne prenons plus la peine de regarder ce que fait un gars sur le terrain, mais uniquement qui a marqué. Et le lendemain, nous considérons ce dernier comme le meilleur. » — jean-marcel boudard (@JMBoudard) January 15, 2022