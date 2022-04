Real Madrid : Benzema peut dire un grand merci au PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Karim Benzema est étincelant avec le Real Madrid cette saison. Le buteur français est un titulaire indiscutable dans le onze de Carlo Ancelotti et son efficacité devant le but n’est plus a prouvée. Depuis plusieurs semaines, Benzema dépasse les attentes et porte son équipe dans toutes les rencontre qu’il dispute. Des performances qu’il doit au PSG.

En effet, depuis le match aller de Ligue des Champions contre le PSG, Karim Benzema a disputé 10 matchs avec le Real Madrid et a inscrit un total de quinze buts, toutes compétition confondue. 15 réalisations dont deux triplés en Ligue des Champions (contre le PSG et Chelsea), et un Karim Benzema qui porte à lui tout seul le Real Madrid vers les sommets.

Pour résumer Karim Benzema a, une nouvelle fois, sauvé le Real Madrid lors du match contre le FC Seville. Le buteur français peut dire un grand merci au PSG. Karim Benzema est extrêmement décisif avec le Real depuis le match aller contre le PSG

Adam Duarte

Rédacteur