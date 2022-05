Real Madrid : Benzema plébiscité en Ligue des Champions !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Karim Benzema réalise la meilleure saison de sa carrière. Le buteur français du Real Madrid vient de remporter sa cinquième ligue des champions avec le club merengue. Ultra décisif avec son club, il est l’un des favoris pour le prochain ballon d’or. À 34 ans, il rafle tout sur son passage, y compris les récompenses individuelles.

Aujourd’hui, l’UEFA vient de dévoiler les récompenses individuelles de la saison de Ligue des Champions. Sans grande surprise, Karim Benzema est élu meilleur joueur de l’édition 2021-22 de la compétition. En 12 matchs, il a inscrit 15 buts et délivré deux passes décisives.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL