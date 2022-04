Real Madrid : Benzema s'offre un record de France, d'Ancelotti à Ménès tout le monde l'encense

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En s'offrant un triplé (le deuxième consécutif après celui face au PSG), Karim Benzema a continué à écrire sa légende au Real Madrid, devenant le premier joueur français à marquer plus de dix buts sur une même édition de Ligue de Champions.

A l'issue du match, au micro de Canal+, l'ancien Lyonnais avait le triomphe modeste : « Si je peux en mettre deux ou trois, c'est mieux, mais je suis avant tout très content de la victoire. Je ne suis pas seulement satisfait de mes buts. On a eu de la possession, en mettant du mouvement, avec un bloc haut... Et on a mis les occasions au fond. C'est bien, mais il peut se passer encore pas mal de choses. Restons concentrés ».

Ancelotti : « Karim s'améliore tous les jours comme le bon vin »

Autour de lui, on s'est en revanche beaucoup plus enflammé, à commencer par Carlo Ancelotti : « Karim s'améliore tous les jours comme le bon vin. Il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe, et je pense que c'est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité, il sait qu'il est très important pour nous et il est un exemple pour tous ». Ses coéquipiers LuKa Modric et Casemiro sont allés dans le même sens : «Mesdames et messieurs... Don Karim Benzema ! Quelle soirée !», a gazouillé le Ballon d'Or croate sur Twitter. «Karim est le meilleur joueur du monde», a balancé le Brésilien à la presse de son pays.

La presse internationale se lève pour Benzema

Cette unanimité se retrouve aussi dans la presse du jour. Pas seulement en France où L'Equipe parle d'un « Triplé d'or » ou en Espagne où le natif de Bron est encensé. Des anciennes gloires comme Rio Ferndinand ou Gary Lineker ont tressé ses louanges. The Telegraph a vu un joueur « impérial », un « Big Benzema » vu d'Allemagne (Bild) et un « Benzema de Champions » du côté de l'Italie (Gazzetta dello Sport). Dans ce cortège des louanges, Pierre Ménès a aussi porté sa voix : « Karim Benzema a été superbe (…) Il est le facteur X. Le meilleur ou l'un des deux meilleurs joueurs du Monde, on s'en fout, les deux sont Français. Karim Benzema a encore réussi, comme face au PSG, un triplé. Avec une palette quand même étonnante. Il a tout : le flair, la frappe, la technique et le jeu de tête ». Cette nuit, c'était la Benzemania un peu partout !

What a season @Benzema is have. Actually, what a career he’s having. A master of his craft. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) April 6, 2022

