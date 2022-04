Real Madrid : Benzema s'offre un record de Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Auteur d'un triplé retentissant lors de la victoire ce mercredi du Real Madrid sur la pelouse de Chelsea (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Karim Benzema a battu une pluie de records.

Benzema dépasse Lewandowski

Comme nous le révèle le compte Twitter @Statsdufoot, Karim Benzema (34 ans et 108 jours) est notamment devenu le plus vieux joueur de l'histoire à atteindre la barre des 10 buts lors d'une saison de Ligue des Champions devant Robert Lewandowski (33 ans et 199 jours) et Ferenc Puskas (33 ans et 47 jours).

🇫🇷 Karim Benzema (34 ans et 108 jours) est devenu le plus vieux joueur de l'histoire à atteindre la barre des 10 buts lors d'une saison en C1 devant 🇵🇱 Robert Lewandowski (33 ans et 199 jours) et 🇭🇺 Ferenc Puskas (33 ans et 47 jours). @PSSportsFR #Chelseareal — Stats Foot (@Statsdufoot) April 6, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur