Real Madrid : Benzema, une nouvelle annonce décisive est tombée avant le PSG

Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le Real Madrid tremble. À la veille du choc des 8es de finale de la Ligue des champions contre le PSG (21h), les Merengue ne savent toujours pas s’ils pourront compter sur Karim Benzema (34 ans) au coup d’envoi.

Hier, l’attaquant du Real Madrid s’est entraîné en marge de ses coéquipiers et affiche encore des doutes sur sa participation en raison de sa blessure à la cuisse gauche contractée fin janvier face à Elche (2-2). Si on ne saura vraiment qu’à partir de 19h s’il peut tenir sa place au Parc des Princes, le buteur de 34 ans sait déjà ce qu’il veut faire.

« Benzema pense qu’il sera là et qu’il jouera, a affirmé Edu Aguirre hier soir dans l’émission El Chiringuito. Tout dépendra de l’entraînement de lundi. Il jouera s’il n’y a pas de rechute. C’‘est lui et lui seul qui décidera s’il peut tenir sa place. Il ne forcera pas, c’est un joueur mature. »

BENZEMA será el que DECIDA si ESTÁ para JUGAR o NO



NO FORZARÁ. Es un jugador maduro



Las palabras de @EduAguirre7 desde París en #ChiringuitoMadrid — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 14, 2022