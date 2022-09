Real Madrid : Benzema, Vinicius... Ancelotti clarifie les choses avant le derby face à l'Atlético

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sur l'importance de ce match

« On est bien arrivés, sur un bon parcours, motivés. On a joué contre un adversaire fort, c'est un match particulier car c'est un derby. C'est un match important avec beaucoup de rivalité, ce sont des rencontres positives pour le football ».

Karim Benzema forfait

« Benzema ne sera pas là pour le match de demain, il a commencé à travailler individuellement et sera prêt pour après la trêve internationale ».

Sur l'affaire Vinicius Jr (victime d'insultes racistes)

« Il convient de noter qu'en Espagne, je ne vois pas ce racisme. Je préfère la déclaration du club et de Vinicius. Maintenant, nous parlons de football. Il va bien, comme toujours, vouloir jouer et gagner ce match (…) Je peux vous assurer que cela n'affecte ni le vestiaire ni Vinicius. C'est une question que nous n'abordons pas dans le vestiaire, nous sommes concentrés sur le jeu (…) Est-ce que j'ai conseillé Vinicius? Non, parce que je ne suis ni son père ni son frère, juste son entraîneur ».

Sur l'affaire Griezmann

« Cela me semble un peu étrange, je ne veux pas entrer là-dedans parce que je ne connais pas bien la dynamique de ces choses. Chaque entraîneur doit parfois prendre des décisions. Simeone l'a toujours bien fait, l'Atleti a fonctionne bien en Espagne et en Europe ».