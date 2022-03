Real Madrid : bonne nouvelle pour Benzema, Vinicius inquiète désormais avant le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Karim Benzema a vécu une drôle de soirée hier à Majorque. Sorti blessé au mollet gauche en raison d’une blessure musculaire, l’attaquant tricolore est devenu le meilleur buteur français de l’histoire chez les professionnels avec 413 réalisations. Benzema devance désormais un certain Thierry Henry (411).

« Ça ne semble pas sérieux mais on doit attendre mercredi pour évaluer ce qu’il a, a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. On va voir s’il peut récupérer pour dimanche. » Edu Aguirre a toutefois donné des nouvelles rassurantes sur Benzema hier soir dans l’émission El Chiringuito : « Il n’a pas senti de déchirure, il sera présent dimanche pour le Clasico. En plus, il ne boitait pas à sa sortie du stade hier soir. C’est celui qui suscitait le plus d’inquiétude mais le staff médical du club reste tranquille. »

Si Ferland Mendy (adducteur) et Rodrygo, sortis blessés, pourraient manquer le Clasico face au FC Barcelone, un autre cas inquiète le staff médical du Real Madrid : Vinicius Junior. Touché par Maffeo lors d’un contact rugueux, le prodige brésilien a toujours mal au genou gauche. « La préoccupation est élevée », a révélé le journaliste Marcos Benito hier soir.

