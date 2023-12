Real Madrid : c'est grave pour Alaba, polémique pour Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

On craignait le pire pour David Alaba, qui s'est blessé hier lors du match contre Villarreal (4-1) et est sorti dès la 36e minute, porté par deux soigneurs tellement il ne pouvait poser le pied à terre. Carlo Ancelotti l'a confirmé : le défenseur autrichien souffre d'une rupture des ligaments croisés d'un genou. Après Courtois et Militao, c'est le troisième joueur du Real Madrid à souffrir d'une telle blessure depuis le début de la saison. L'entraîneur italien a expliqué n'avoir jamais connu pareille malchance dans sa carrière.

"Fais attention avec moi", a lancé l'arbitre à Bellingham

Le match face au Sous-Marin Jaune a également été marqué par une polémique entre Jude Bellingham et l'arbitre, Figueroa Vazquez. A la 70e, alors qu'il venait de refuser un pénalty à l'Anglais après un contact litigieux dans la surface, le sifflet a vu le joueur haranguer le public pour lui mettre la pression. Il s'est alors approché du milieu et lui a lancé "Ten cuidado conmigo" ("Fais attention avec moi"). Une remarque déplacée selon les journalistes d'El Chiringuito, qui estiment que l'arbitre n'a pas à parler comme ça aux joueurs.

1⃣🙌 Bellingham arenga a la grada.



2⃣🔥 Figueroa Vázquez, a @BellinghamJude: "TEN CUIDADO CONMIGO" ('Be careful with me').



¡UFFF! ¡Vente a #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/IT5h4u5vmt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 17, 2023

