Real Madrid : Camavinga croit encore au titre !

Depuis le début de l’année 2023, le Barça a pris pas mal d’avance dans la course au titre en Liga. Le FC Barcelone a désormais 8 points de plus que son rival de toujours, le Real Madrid. En s’imposant hier contre Elche (4-0), les hommes de Carlo Ancelotti ont montré qu’ils n’avaient pas l’intention d’abdiquer. Le milieu de terrain des Merengues, Eduardo Camavinga a affirmé sa volonté d’être Champion dans les prochains mois.

« Dans ce club, rien n'est impossible. On l'a vu l'année passée avec la Ligue des Champions. Nous allons nous battre pour la Liga jusqu'à la fin. Je veux remercier les supporteurs pour leur soutien et nous sommes contents de la victoire. L'équipe se sent bien et nous allons continuer ainsi. Ce mois est compliqué, mais nous allons faire en sorte qu'il se passe bien. », a confié l’international français en zone mixte.

Un calendrier de fou

Au programme du calendrier du Real Madrid, un déplacement à Osasuna, la double confrontation en Ligue des Champions contre le Liverpool de Jürgen Klopp. Un derby face à l’Atlético de Madrid samedi prochain, avant de se déplacer à Séville pour affronter le Bétis. Avec pour finir un Clasico contre le FC Barcelone dans un demi-finale de la Coupe du Roi, affaire à suivre…