Real Madrid : Camavinga, l’inquiétude effacée par un coup du sort ?

Eduardo Camavinga a connu des jours meilleurs. Sorti prématurément lors de la défaite du Real Madrid face à l'Espanyol Barcelone (2-1), l’ancien milieu du Stade Rennais souffre d'une grosse contusion au pied gauche et a été contraint de quitter l'équipe de France Espoirs pour rentrer à Madrid.

D’après le quotidien madrilène As, Camavinga (18 ans) essaye de se remettre sur pied au plus vite et pourrait être à la disposition de Carlo Ancelotti pour le prochain match des Merengue. Ce sera face au Shakhtar Donetsk, le 19 octobre, à l'occasion du troisième match de poule de la Ligue des Champions.

La préoccupation reste d’actualité au sein du Real Madrid mais l’éventuelle présence de Camavinga est due à un changement de calendrier acté par la Liga. En effet, les dirigeants du championnat espagnol ont décidé de reporter la journée devant se jouer ce week-end en raison des nombreuses absences dues aux retours de sélections. Un bol d’air bienvenu pour Carlo Ancelotti en vue du Clasico contre le FC Barcelone le 24 octobre.

Eduardo Camavinga et Ferland Mendy ont tous les deux joué dans cette édition de la Ligue Des Nations cela veut donc dire… qu’ils sont également champions !!! pic.twitter.com/q3C7wTUAmx — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) October 10, 2021