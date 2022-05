Real Madrid : Carlo Ancelotti avait tout prévu avec Camavinga

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

S'il a connu un petit passage à vide après ses débuts tonitruants au Real Madrid, Eduardo Camavinga n'a jamais douté d'avoir rejoint les Merengue l'été dernier à son départ du Stade Rennais. Il faut dire que Carlo Ancelotti avait vraiment tout anticipé.

Alors que certains se posaient des questions cet hiver sur la pertinence du choix de Camavinga et du bienfondé de son choix, le principal intéressé est toujours resté droit dans ses bottes. France Football nous apprend que le coach du Real y est pour beaucoup dans cet état d'esprit.

Cet hiver, Carlo Ancelotti avait en effet pris son téléphone pour rassurer Eduardo Camavinga et son agent pour leur assurer qu'il s'agissait du processus normal d'intégration pour un jeune et nouveau joueur du Real. L'Italien a vraiment rassuré dans son discours et Camavinga en récolte aujourd'hui les fruits avec un temps de jeu accru.

Dans la dernière édition du mensuel, l'international tricolore raconte sa nouvelle vie et sa « vraie chance d'apprendre le métier » aux côtés des stars merengue comme Luka Modric. C'est ce qu'on appelle une bonne gestion.

