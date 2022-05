Real Madrid : Carlo Ancelotti s'offre un exploit ahurissant

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Et de 5. Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien, n'en finit plus d'asseoir son talent sur le football européen. Avec le titre du Real Madrid, obtenu officiellement hier soir, le Mister enlève son cinquième championnat majeur depuis le début de sa carrière d’entraîneur en 1995. Milan AC, Chelsea, Bayern, PSG et Real Madrid, Ancelotti a gagné partout.

5 – Carlo Ancelotti est le 1er entraîneur à avoir remporté le titre dans chacun des 5 grands championnats européens. Empereur. #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/qJg3AR21x3 — OptaJean (@OptaJean) April 30, 2022

Pour résumer En dominant, hier, l’Espanyol Barcelone (4-0), le Real Madrid s'est offert le 35e sacre de son histoire. Un chiffre exceptionnel, à l'image du palmarès de l'entraîneur italien du club, Carlo Ancelotti, qui entre dans l'histoire, avec un 5e titre dans l'un des 5 championnats majeurs.

Benjamin Danet

Rédacteur