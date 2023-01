Real Madrid : Carlo Ancelotti viré en juin, c'est écrit !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jusqu'à dimanche, tout allait bien dans la vie du Real Madrid. Et puis, les Merengue ont pris une gifle en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (1-3) et toutes leurs certitudes semblent avoir volé en éclats. Certains ont même parlé d'humiliation, ce qui a provoqué la colère de Carlo Ancelotti, qui sait que son équipe peut encore remporter la Liga et la Champions League, soit les deux objectifs de la saison. Mais un fan du Real a démontré par A+B que la Maison Blanche était plutôt partie pour une saison aussi difficile qu'en 2014-15, quand elle avait fini sans trophée, le Barça remportant tout.

Il y a huit ans comme cette saison, le Real Madrid avait attaqué les hostilités dans la peau d'un champion d'Europe et avait vu partir son numéro 14 (Xabi Alonso à l'époque, Casemiro l'été dernier). Il avait gagné la Supercoupe d'Europe 2-0 (Séville en 2014, Francfort en 2022), remporté le premier Clasico de la saison 3-1 mais perdu la Supercoupe d'Espagne (face à l'Atlético en 2014). Si le parallèle se poursuit, Carlo Ancelott sera donc viré en juin et les Blaugranas sacrés champions d'Espagne !