Real Madrid : Cassia Lourenço, la tiktokeuse brésilienne qui a ferré un cadre des Merengue

Si le Real Madrid se prépare à un Mercato d'été agité, celui-ci a déjà démarré au niveau des WAG's. En effet, célibataire jusqu'à présent, Eder Militão est désormais en couple... Et le défenseur central brésilien a choisi une compatriote qui brille sur les réseaux sociaux : Cássia Lourenço.

Eder Militao n'est plus célibataire

Star émergente au Brésil sur TikTok (125 000 fans et plus d'un million de « like » sur ses vidéos) et étudiante en mode, la native de São Paulo est arrivée à Madrid ces derniers jours où elle a notamment assisté au match des Merengue contre Almeria (4-2).

Si, dans un premier temps, Eder Militão et sa belle sont partis pour une relation à distance. On peut déjà voir un certain potentiel en Cassia. Jugez plutôt :