Real Madrid - Celta Vigo (2-0) : Zidane étouffe une polémique par un risque gagnant

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce samedi soir, le Real Madrid n'a pas manqué l'occasion de prendre provisoirement la tête de Liga, même si l'Atlético Madrid compte désormais trois matchs de retard. Les Merengue ont passé une soirée plutôt tranquille face au Celta Vigo, dessinant leur succès par un but inscrit à chaque début de période, par Luca Vazquez puis Asensio.

Un succès qui devrait rapidement occulter l'une des polémiques soulevée en Espagne durant la rencontre. A la 28e minute de jeu, Ferland Mendy, titulaire sur le couloir gauche, a détourné un ballon du bras dans la surface. Une main visiblement involontaire que l'arbitre de la rencontre n'a pas sanctionné. L'ancien arbitre Iturralde Gonzalez, sur la Cadena SER, a d'ailleurs totalement validé cette décision arbitrale.

Asensio préféré à Hazard, un choix gagnant

Cette polémique ne devrait donc pas faire long feu et les analyses d'après-match porteront certainement plus sur le match solide des hommes de Zidane, dont le petit risque au coup d'envoi a payé. Le coach du Real Madrid a en effet décidé d'aligner Marco Asensio dans son onze de départ, laissant Eden Hazard sur le banc de touche. Un choix gagnant puisque l'ailier espagnol a permis aux siens de faire le break, sans oublier une passe décisive sur le premier but de Lucas Vazquez. Une troisième titularisation consécutive qui montre qu'Asensio a marqué des points dans la concurrence... au détriment de Hazard.