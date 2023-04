Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Pour résumer

Tenant du titre en Ligue des Champions, le Real Madrid rêve du doublé. En quart de finale, les Merengue retrouvent un nouveau club britannique après avoir effacé Liverpool au tour précédent : Chelsea. Les Blues n'ont guère plus que la C1 pour sauver leur saison et joueront leur peau dans cette double confrontation. Cela valait bien un live sur But ! Football Club.