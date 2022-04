ARCHIVES

Opposés en quarts de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid et Chelsea sont de vieux rivaux. Pour le latéral gauche des Merengue Marcelo, il s'agit aussi d'un bon souvenir. En 2016, lors d'un match amical de pré-saison joué dans le Michigan (USA), le Brésilien avait inscrit un but incroyable. On sort le vieux magnéto.