Real Madrid : Clarence Seedorf a pris les Merengue pour taper sur le PSG et Manchester City

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Clarence Seedorf étant un spectateur attentif de la demi-finale de Champions League entre le Real Madrid et Manchester City (3-1) hier soir. Il a même été filmé en train de capturer l'ambiance exceptionnelle du Bernabeu sur son téléphone. Il faut dire que l'ancien milieu néerlandais n'est pas n'importe qui au Real, lui qui a fait partie de l'équipe ayant mis fin aux 32 années sans victoire finale en C1 (en 1998, 1-0 contre la Juventus Turin). Interrogé par Amazon sur ce qu'il a ressenti lors de cette victoire incroyable, il a laissé transpirer son amour du Real Madrid... et envoyé des taquets aux Citizens ainsi qu'au PSG !

« La magie du Bernabeu ne peut pas s'expliquer. Je suis heureux et fier d'avoir pu jouer dans ce stade. Il manque à City comme au PSG une mentalité. A Madrid, quand tu sors en 8es, tu ne dois pas te faire voir en ville pendant un mois. Cette mentalité ne peut pas se créer en un an, deux ans, ou même dix. C'est quelque chose qui est plus grand que tout. Quand tu arrives au Real, un club qui a gagné 13 C1, tu sais que tout est plus grand que toi. »

🗣️ Clarence Seedorf: "Al Man. City, como al PSG, le falta mentalidad. Esta no se puede crear en un año, dos años o incluso diez. Es algo que es más grande que cualquier cosa. Cuando llegas al Real Madrid, un club que ha ganado 13 Champions, sabes que todo es más grande que tú". pic.twitter.com/Gdk0RYV7Gr — Juan Pablo Sáenz (@jpsaenzw) May 5, 2022

Pour résumer Ancien milieu du Real Madrid, le Néerlandais Clarence Seedorf a été impressionné par la prestation des Merengue hier contre Manchester City (3-1). Ce qui l'a incité à faire une comparaison avec les Citizens et le PSG, tous deux détenus par des pays du Golfe persique.

Raphaël Nouet

Rédacteur