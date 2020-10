Real Madrid : comment Benzema a désamorcé la bombe avec Vinicius

La fuite, via les images de Telefoot, d'une discussion entre Karim Benzema et Ferland Mendy à la pause de Borussia Monchengladbach – Real Madrid (2-2) a mis le feu à la Maison blanche. On y voit en effet l'attaquant suggérer à son jeune coéquipier de ne plus passer le ballon à Vinicius Jr, accusé de jouer contre les Merengue.

Benzema et Vinicius se sont expliqués en tête-à-tête

Si ces mots auraient pu faire beaucoup de mal au vestiaire du Real, il n'en est finalement rien. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste de La Sexta José Luis Sanchez, présent à l'entraînement du Real ce jeudi et qui est revenu sur l'affaire dans l'émission « Jugones ».

« Il y avait une normalité totale dans les retrouvailles sur le terrain entre Vinicius et Benzema (…) La bonne relation entre les deux joueurs a prévalu et l'incident est considéré comme dépassé », assure le journaliste.

D'après Marca, média historiquement proche de Karim Benzema depuis son arrivée en Espagne, l'ancien Lyonnais n'a pas attendu que la situation pourisse et a pris à part Vinicius pour clarifier ses propos. Un geste apprécié du Brésilien, ce qui explique le ton calme de son entourage face à la polémique...