Real Madrid : comment Hazard a encore mis Zidane sur les nerfs

Les supporters du Real Madrid commencent à s’impatienter sérieusement pour Eden Hazard. Auteur d’une première saison très en dessous de ce que son potentiel lui suggère, l’ailier de 29 ans ne démarre pas le nouvel exercice sur des bases très rassurantes. Comme l'explique le quotidien AS, il s'est en effet mis sa direction du Real Madrid à dos pendant cette trêve internationale.

Après avoir fait le forcing pour qu'il ne soit pas convoqué, la Maison Blanche est passablement énervée par le fait qu’Hazard soit resté en sélection belge jusqu'à la fin du stage. Le tout sans avoir joué la moindre minute. Pour les dirigeants merengue, l’ancien crack de Chelsea est resté en Belgique plutôt que de s'entraîner à Valdebebas.

Courtois a montré l'exemple

Une responsabilité que l'état-major du Real Madrid attribue au joueur et non à la Fédération belge. Pour couronner le tout, Thibaut Courtois est par exemple rentré à Madrid en avance, vendredi dernier. Ce qui ne devrait pas arranger les affaires d’Hazard, plus que jamais dans l’œil du cyclone à la Casa Blanca.