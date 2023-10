Real Madrid : contretemps pour le Bernabeu, l'inauguration reportée ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il y a un an, les choses étaient claires pour la direction du Real Madrid. Le nouveau Bernabeu serait inauguré le 14 décembre 2023, avec des festivités titanesques et des stars mondiales pour guider l'équipe ce jour-là. Mais ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland ne sont venus et les travaux sont encore loin d'être terminés, même si on entre dans la phase finale. Du coup, selon AS, l'inauguration devrait être reportée de trois mois !

Le Bernabeu plutôt inauguré le 6 mars 2024 ?

Le 14 décembre 2023 était une date symbolique. C'était celle du 75e anniversaire de l'ouverture du stade, qui se faisait à l'époque appeler Chamartin (comme le nom de l'arrondissement où il est construit). Si report il y a, la direction du Real Madrid a prévu une autre date symbolique, celle du 6 mars 2024. C'est celle du 122e anniversaire du club. Un match à domicile contre le Celta Vigo est prévu le 10. Peut-être que la Liga acceptera d'avancer la partie pour cette occasion unique...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

🚨🚨Le Real Madrid veut inaugurer le Bernabéu le 14 décembre, date à laquelle il a ouvert ses portes il y a 75 ans, mais l'achèvement des travaux pourrait compliquer les choses.



• En cas de retard, la nouvelle date d'ouverture sera le 6 mars 2024, date de fondation du club.… pic.twitter.com/jlGdB3hWp5 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) September 30, 2023

