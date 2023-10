Real Madrid : coup dur avant le Clasico contre le FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

C’est un geste aussi idiot que stupide que Nacho a réalisé lors de Girone – Real Madrid (0-3). S’il a regretté publiquement son agression sur l’ailier du club catalan Portu et s’en est excusé, le défenseur du Real Madrid a été exclu pour son vilain geste. L’intéressé attend désormais de savoir à quelle sauce il sera mangé par la Commission de discipline espagnole.

Comme le rapporte Sport, le couperet va tomber mercredi et tout va dépendre du rapport rédigé par l’arbitre Monsieur Pulido Santana. Si son tacle est qualifié de « violent », Nacho risquera de 1 à 12 matchs de suspension. Si ce n’est pas le terme utilisé, alors la sanction variera seulement de 1 à 3 matchs.

Nacho risque une suspension d’au moins trois matchs

Du côté du Real Madrid, où on a quelques soucis défensifs depuis la grave blessure d’Eder Militao, on espère bien évidemment le second cas de figure alors que le Clasico à Barcelone a lieu dans trois journées de Liga et qu’il est quand même assez probable que Nacho écope d’au moins trois rencontres.

Selon le média catalan, le Comité des Compétitions attend tout de même de connaître la gravité de la blessure de Portu, sorti sur civière et dont la cheville est toujours enflée, avant de prendre une décision sur la qualification du geste de Nacho.

Podcast Men's Up Life