Real Madrid : coup dur pour Ancelotti avant le PSG

Carlo Ancelotti et le Real Madrid devront s’imposer par au moins deux buts d’écart, le 9 mars prochain, pour se qualifier sans passer par les prolongations pour la suite de la Ligue des Champions. Une tâche qui ne sera pas aisée face au PSG. De plus, le Real Madrid pourrait enregistrer un forfait de taille.

En effet, du côté madrilène, on doute de plus en plus sur la présence de David Alaba face au PSG. Avec les suspensions de Casemiro et Ferland Mendy, l’absence de l’Autrichien serait très préjudiciable au Real Madrid. Selon Sport, un forfait de l’ancien joueur du Bayern Munich pourrait pousser Carlo Ancelotti à titulariser Marcelo.

🔴 Alaba n'est toujours pas remis de sa blessure et pourrait être forfait pour le match du Real face au PSG.



Son absence s'ajouterait à celles de Ferland Mendy et Casemiro, suspendus pour le match. (Sport) pic.twitter.com/pd793Ft0XB — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 28, 2022