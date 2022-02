Real Madrid : coup dur pour Eduardo Camavinga

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La défaite du Real Madrid contre le PSG mardi en Ligue des champions (0-1) a laissé des traces. Notamment en interne, où Carlo Ancelotti est très critiqué pour son choix tactique d’avoir laissé le ballon aux Parisiens. Si Karim Benzema se serait déjà plaint auprès de son coach, ses coéquipiers auraient demandé à avoir une équipe plus travailleuse au retour.

Dans cette optique, Federico Valverde et Eduardo Camavinga ces prochaines semaines. Sauf que l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais semble partir avec un train de retard sur son rival uruguayen dans l’entrejeu. En atteste son tout récent déclassement dans le magazine « Four Four Two. »

La revue a en effet fait glisser le joueur de 19 ans du 7e au 13e rang dans son classement des meilleurs jeunes du Vieux Continent. « Son transfert au Real Madrid est arrivé sans doute trop tôt même s’il semblait inévitable », se justifient nos confrères pour expliquer ce déclin. Que Camavinga se rassure : Ansu Fati, anciennement classé n°1, a aussi glissé au troisième rang de ce même ranking.

