Real Madrid : coup dur pour Ferland Mendy avant Manchester City

Ferland Mendy et le Real Madrid se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant Chelsea malgré un match retour compliqué (défaite 3-2 en prolongations). Lors de cette rencontre, le latéral gauche n’a pas montré son meilleur visage et cela a désormais une explication.

Le journaliste espagnol Carlos Rodríguez, affirme que Mendy n'a pas joué à 100 % contre Chelsea. Un match au cours duquel il a rechuté au niveau des adducteurs, ce qui devrait l’éloigner des terrains lors des deux prochaines semaines. Le français devrait donc rater le match aller, de la demi-finale de Ligue des Champions, contre Manchester City.

