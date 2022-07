Real Madrid : coup dur pour Rüdiger et Tchouaméni

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Quant à Tchouaméni, son prix à 100 millions d'euros ne lui garantit pas une place de titulaire puisque non seulement le trident Kroos-Modric-Casemiro est cher aux yeux du coach merengue, mais Fede Valverde, prévu au poste d'ailier droit, a revendiqué sa préférence pour le poste de relayeur et part avec une longueur d'avance sur le français.

Pour Carlo Ancelotti, on ne change pas une équipe qui gagne. D'après le quotidien madrilène As, le coach du Real Madrid a déjà établi son onze type pour la saison à venir puisqu'il sera tout simplement identique à celui qui est allé chercher la 14ème Ligue des Champions de la Casa Blanca. Les recrues Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni notamment, devront lutter deux fois plus pour se faire une place de titulaire dans les plans de l'Italien.

Pas de cadeau pour les recrues du Real

La première saison sous le maillot du Real risque d'être plus compliquée que prévue pour Tchouaméni et Rüdiger. Carlo Ancelotti veut repartir avec le même onze titulaire qui a gagné la Ligue des Champions. Rüdiger et Tchouaméni partent de zéro et vont devoir s'imposer pour rentrer dans le onze, et même pour pouvoir jouer à leurs postes préférentiels.