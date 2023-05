Real Madrid : coup dur pour Vinicius Junior

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Lors de la défaite le week-end dernier face à Valence (1-0), Vinicius Junior a été victime d'insultes racistes de la part de supporters valencians. Mais alors que la commission de discipline de la Liga a annulé le carton rouge reçu par l'ailier gauche du Real Madrid contre Valence, ce dernier ne devrait tout de même pas jouer ce mercredi (19h30) face au Rayo Vallecano.

Vinicius se dirige vers un forfait face au Rayo Vallecano

En effet, d'après les informations de la Cadena COPE, l'international brésilien souffrirait d’une gêne au niveau du genou gauche et devrait déclarer forfait pour affronter le Rayo Vallecano. Et l'ancien joueur de Flamengo serait même d'ores et déjà incertain pour le déplacement ce samedi (19h) sur la pelouse du FC Séville.

💥 Informa @AranchaMOBILE



❌ @vinijr no estará esta noche contra el @RayoVallecano



🦵🏼 Es duda también para el partido ante el @SevillaFC por molestias en la rodilla izquierda



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/fXtq8MzZ7K — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 24, 2023

Pour résumer En plus d'être au coeur d'un nouveau scandale sur fond de racisme, l'ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Junior, se serait blessé et devrait être forfait pour affronter ce mercredi (19h30) face au Rayo Vallecano.

