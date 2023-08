Real Madrid : Courtois aurait le moral au plus bas

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Blessé à l’entraînement hier jeudi, Thibaut Courtois souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur gauche. Le gardien du Real Madrid sera opéré dans les prochains jours. Mais cette blessure serait plus que physique.

Thibaut Courtois au bord du gouffre

Bien qu’il accepte ce coup du sort et qu’il a la volonté d’avancer, comme en témoigne un post sur son compte Instagram, le média espagnol AS révèle que Thibaut Courtois aurait pleuré au moment de sa blessure. Le gardien du Real Madrid serait affecté au plus haut point, lui qui a 31 ans et compte les saisons le séparant de la fin de sa carrière. Le Belge devrait être absent des terrains au minimum jusqu’en janvier 2024… L'espagnol de Chelsea Kepa Arrizabalaga pourrait le remplacer sur la base d'un prêt d'un an.

