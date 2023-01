Real Madrid : Courtois met une pile à Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Karim Benzema reprend des couleurs ! Après une première partie de saison avec des blessures qui l’ont empêché d’enchaîner les rencontres, le Ballon d’Or français était de retour à la compétion avec le Real Madrid vendredi dernier face à Valladolid (2-0). Une soirée parfaite pour l’homme de 35 ans qui a inscrit un doublé. Après la rencontre, Thibaut Courtois est revenu sur la performance de KB9, le Belge en attend encore plus.

« C’est une victoire importante et c’est bien de ne pas avoir pris de but. Les deux clubs ont bien joué. C’est Karim qui nous a sauvé le match. Le Karim de l’an dernier aurait marqué un ou deux buts de plus, mais bon, il va bien, il lui manquait juste un peu de rythme. Pour sa confiance, c’est bien de mettre deux buts. », a ironisé le gardien du Real Madrid.