Real Madrid : CR7, Pogba et Zidane réunis ailleurs que chez les Merengue ou au PSG ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce n'est pas un scoop : lorsqu'il était l'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a souvent rêvé de pouvoir attirer Paul Pogba dans son équipe. Y compris lorsque Cristiano Ronaldo évoluait encore sous ses ordres chez les Merengue.

Manchester United s'est mis en tête de convaincre Zidane

D'après le Sunday Times, le trio pourrait bien être réuni prochainement... Mais à Manchester United où le quintuple Ballon d'Or portugais et le milieu français évoluent aujourd'hui. Alors qu'Olé Gunnar Solskjaer est en sursis depuis la gifle subie à Old Trafford contre Liverpool (0-5), la famille Glazer nourrirait désormais le rêve fou de faire venir Zizou.

D'après le tabloïd, les propriétaires américains de Manchester ne supporteraient plus Solskjaer mais ne bougeront pas sans l'aval de Zinédine Zidane. Or, toujours d'après la publication, le Marseillais, qu'on évoque aussi au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, ne serait pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Nord de l'Angleterre. Pour le faire changer d'avis, les Red Devils misent sur les arguments portés par Cristiano Ronaldo... et par Raphaël Varane, lui aussi proche de « ZZ » depuis leur passage commun à Madrid.