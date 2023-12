Real Madrid : Cristiano Ronaldo désavoue publiquement Florentino Perez

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

On le sait : Cristiano Ronaldo et son ancien président au Real Madrid Florentino Perez ne sont pas restés en bon terme après le départ de l’astre portugais pour la Juventus Turin en 2018. Samedi soir, l’attaquant de Al-Nassr est carrément allé à l’encontre des rêves de développement de son ancien patron en rejoignant la cause des fans opposés à la Superligue.

Comme Figo, CR7 s’oppose au projet Superligue

Le grand projet porté par Perez et la société A22 ne plait pas du tout CR7 qui l’a montré en likant publiquement sur Instagram un message anti-Superligue. Ce message du FC Fans United est le suivant : « S’il vous plaît ne nous retirez pas nos rêves. Ne laissez pas la Superligue se créer. Laissez-nous et tous les petits clubs continuer de rêver ».

Cristiano Ronaldo n’est pas la première icone du football mondial à aller contre le rêve d’expansion des présidents du Real Madrid, du FC Barcelone et de Naples puisqu’avant lui Andryi Shevchenko et une autre légende merengue, Luis Figo, se sont positionnés contre…

