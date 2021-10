Real Madrid : Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane bientôt réunis à Manchester ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Humilié par Liverpool hier à Old Trafford (0-5), Manchester United pourrait se séparer de son entraîneur Olé Gunnar Solksjaer dans les prochaines heures... Et du côté des Red Devils on a déjà une vague idée de qui peut remplacer l'ancien « babyface killer » norvégien.

En effet, comme l'explique le spécialiste italien du Mercato Nicolo Schira, Zinédine Zidane sera l'une des priorités de Manchester en cas de changement de coach. S'il n'y a pas encore de discussions avec l'ancien technicien du Real Madrid, Cristiano Ronaldo – qui s'entend toujours très bien avec « Zizou » - aurait déjà donné son aval à cette piste en cas de changement.

Mais avant de chercher un nouveau coach, Manchester United va devoir solutionner le cas de Solskjaer dont le contrat expire en juin 2024 et qui, visiblement, n'a pas l'intention de démissionner...

Zizou #Zidane would be a #ManchesterUnited’s target, if they decide to change Ole Gunnar #Solskjear. No talks yet. #CristianoRonaldo has a good relationship with Zizou and made an endorsement as possible new #MUFC coach. Solskjear’s contract currently expires in 2024. #transfers