Real Madrid : déjà deux démentis pour l'accord Ancelotti - Brésil

L'information d'ESPN annonçant un accord entre Carlo Ancelotti et la CBF pour le poste de sélectionneur du Brésil n'aura pas tenu longtemps. Déjà deux démentis sont tombés ! Le premier est venu de la Fédération auriverde, qui a publié un communiqué pour affirmer : « La CBF informe que la nouvelle publiée vendredi (10/02) selon laquelle l’entraîneur du Real Madrid, l’Italien Carlo Ancelotti, est le nouvel entraîneur de l’équipe nationale brésilienne n’est pas correcte. Le président, Ednaldo Rodrigues, maintient les déclarations faites mercredi, après le tirage au sort des matchs de la Coupe du Brésil. À l’occasion, le dirigeant a écarté toute spéculation et a déclaré que la question serait traitée de manière transparente et que l’entraîneur choisi sera annoncé en temps voulu ».

Le second démenti est arrivé de l'entourage d'Ancelotti. Contacté par L'Equipe, celui-ci a affirmé qu'il n'y avait absolument rien entre l'Italien et la CBF. Il est d'ailleurs rappelé que le technicien est lié au Real Madrid jusqu'en 2024. Certes, la possibilité d'une saison blanche pourrait inciter Florentino Pérez à rompre son contrat mais Ancelotti a trop d'expérience pour négocier avec une autre équipe alors qu'il est déjà lié à un club. Sans compter qu'il avait assuré à l'automne que le Real serait sa dernière expérience sur un banc...