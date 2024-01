Real Madrid : déjà une grosse polémique en Supercoupe d'Espagne

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La Supercoupe d'Espagne débutera demain mercredi en Arabie Saoudite par un derby Real Madrid-Atlético. La deuxième demi-finale aura lieu jeudi et opposera le FC Barcelone à l'Osasuna Pampelune. Bien que le coup d'envoi de la compétition soit dans 24 heures, une première très grosse polémique a éclaté. En effet, la Fédération a décidé de nommer Alberola Rojas comme arbitre du derby madrilène et les deux clubs ont cru à une mauvaise blague !

Le Real ne voulait plus jamais avoir à faire à Rojas

C'est en effet Rojas qui a dirigé le premier derby de la saison, le 24 septembre dernier, qui s'était soldé par la victoire 3-1 des Colchoneros. Les Merengue avaient crié au scandale car Camavinga s'était vu refuser le but de l'égalisation à 2-2 juste avant la pause pour un hors-jeu très limite de Rüdiger. Ils n'avaient également pas compris que Giménez termine la rencontre après une faute grossière sur Rodrygo. De son côté, l'Atlético avait réclamé une expulsion de Bellingham. Après la partie, la télévision du Real s'était lancé dans une énumération de toutes les erreurs commises par Rojas. Elle avait demandé à ce qu'il ne dirige plus jamais un match de la Maison Blanche. Et moins de quatre mois plus tard, le voilà aux commandes d'un nouveau derby !

